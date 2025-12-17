Beauty Insiders: Δοκιμάσαμε skincare προϊόντα με εξωσώματα, το πιο hot συστατικό της ομορφιάς

H δερμοκαλλυντική σειρά Dr. Villy Skincare δημιουργήθηκε από την πλαστική χειρουργό Δρ. Βίλλυ Ροδοπούλου ως η ιδανική φροντίδα της επιδερμίδας μετά από κάθε θεραπεία στο ιατρείο και όχι μόνο.



Μας αρέσει πολύ να μιλάμε με ειδικούς γιατί όσο κι αν οι ίδιες γράφουμε και επικοινωνούμε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την επιδερμίδα και τη φροντίδα της, πάντα μαθαίνουμε νέα ενδιαφέροντα στοιχεία. Αυτή τη φορά επισκεφτήκαμε το ιατρείο της πλαστικού χειρουργού Δρ. Βίλλυς Ροδοπούλου για να μιλήσουμε για τη σειρά skincare που έχει δημιουργήσει η ίδια.

