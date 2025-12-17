Πίσω από τα Φώτα: Εκεί όπου η ενέργεια γίνεται γιορτή
Πίσω από τα Φώτα: Εκεί όπου η ενέργεια γίνεται γιορτή

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας φωτίζει το Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ, δημιουργώντας μια δωρεάν, προσβάσιμη και ανθρώπινη χριστουγεννιάτικη εμπειρία για όλους

Κάθε Δεκέμβριο, το ΚΠΙΣΝ μεταμορφώνεται σε έναν τόπο όπου το φως, η χαρά και η εορταστική μαγεία συναντούν τη ζεστασιά της ανθρώπινης ενέργειας, εκείνης που πρωταγωνιστεί πίσω από κάθε φωτισμένο χώρο, πίσω από κάθε λαμπερή στιγμή. Για μια ακόμη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται δίπλα στο ΚΠΙΣΝ ως Μεγάλος & Αποκλειστικός Χορηγός του Παγοδρομίου, ενισχύοντας την πρόσβαση του κοινού σε ποιοτικές εμπειρίες πολιτισμού και ψυχαγωγίας.

