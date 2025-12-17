Πίσω από τα Φώτα: Εκεί όπου η ενέργεια γίνεται γιορτή

Κάθε Δεκέμβριο, το ΚΠΙΣΝ μεταμορφώνεται σε έναν τόπο όπου το φως, η χαρά και η εορταστική μαγεία συναντούν τη ζεστασιά της ανθρώπινης ενέργειας, εκείνης που πρωταγωνιστεί πίσω από κάθε φωτισμένο χώρο, πίσω από κάθε λαμπερή στιγμή. Για μια ακόμη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται δίπλα στο ΚΠΙΣΝ ως Μεγάλος & Αποκλειστικός Χορηγός του Παγοδρομίου, ενισχύοντας την πρόσβαση του κοινού σε ποιοτικές εμπειρίες πολιτισμού και ψυχαγωγίας.