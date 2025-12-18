10 μυθιστορήματα-γιορτινά δώρα που αλλάζουν ζωές

Κουλουριασμένοι κάτω από μια κουβέρτα, ιδανικά δίπλα σε αναμμένο τζάκι, να χανόμαστε μέσα σε μια ιστορία: Όταν χαρίζουμε ένα βιβλίο κάνουμε δώρο μια από τις ομορφότερες αλλά και πιο καθοριστικές εμπειρίες, που μπορεί να επηρεάσει τόσο βαθιά τον παραλήπτη του, ώστε να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του, ακόμα και τη ζωή του – ή τουλάχιστον να του προσφέρει πολλές ώρες αναγνωστικής απόλαυσης. Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ξεχωρίσαμε δέκα πρόσφατες κυκλοφορίες από τον κόσμο της ξενόγλωσσης μεταφρασμένης μυθοπλασίας, όπου σίγουρα υπάρχει κάποια που ταιριάζει στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των αγαπημένων μας.