Χριστουγεννιάτικο «δέντρο γεύσης»: Πώς θα φτιάξετε το πιο εντυπωσιακό dip για το γιορτινό τραπέζι

Αν θέλετε να σερβίρετε κάτι πραγματικά πρωτότυπο και εντυπωσιακό στο φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το Φέτα Tree με ΔΩΔΩΝΗ είναι η πρόταση που θα κλέψει την παράσταση. Ένα απαλό, αρωματικό dip – γιορτινό, παιχνιδιάρικο και απόλυτα απολαυστικό – που υπόσχεται να ενθουσιάσει τους καλεσμένους σας από την πρώτη μπουκιά.Συνδυάζοντας πλούσιο γιαούρτι ΔΩΔΩΝΗ στραγγιστό και φέτα ΔΩΔΩΝΗ Π.Ο.Π., μυρωδικά και φρούτα, το αποτέλεσμα θυμίζει χριστουγεννιάτικο δέντρο… σε λευκό φόντο.