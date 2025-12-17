Η Kένταλ Τζένερ υποδέχεται την εορταστική περίοδο με το τολμηρό κόκκινο καλσόν της Calzedonia
Ένα έντονο κόκκινο καλσόν μπορεί αμέσως να κάνει ένα outfit έτοιμο για τις γιορτές.
Όταν έρχεται ο χειμώνας, τα καλσόν γίνονται must- have, τόσο ως πρακτικό layer όσο και ως chic αξεσουάρ που μπορεί να αναβαθμίσει οποιοδήποτε party look. Η Kendall Jenner το αποδεικνύει τέλεια, δείχνοντας πως το βαθύ, έντονο κόκκινο καλσόν μπορεί αμέσως να κάνει ένα outfit έτοιμο για τις γιορτές, αλλά και fashion-forward.
