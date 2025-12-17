Χριστούγεννα κάτω από την Ακρόπολη: Το πιο ξεχωριστό ρεβεγιόν που θα ζήσετε ποτέ

Οι γιορτές στην Αθήνα έχουν πολλές όμορφες στιγμές, αλλά λίγες μπορούν να συγκριθούν με το να βρίσκεσαι στην καρδιά της πόλης, κοιτάζοντας τον φωτισμένο Ιερό Βράχο την Παραμονή των Χριστουγέννων. Το Divani Palace Acropolis έχει καταφέρει να μετατρέψει αυτή την εικόνα σε ολοκληρωμένη εμπειρία, δημιουργώντας ένα ρεβεγιόν που ξεχωρίζει όχι μόνο για την ατμόσφαιρα που προσφέρει το Acropolis Secret, αλλά και για την γαστρονομία που συναντάται στον μοναδικό αυτόν χώρο.