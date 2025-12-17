Χριστούγεννα κάτω από την Ακρόπολη: Το πιο ξεχωριστό ρεβεγιόν που θα ζήσετε ποτέ
MARIE CLAIRE

Χριστούγεννα κάτω από την Ακρόπολη: Το πιο ξεχωριστό ρεβεγιόν που θα ζήσετε ποτέ

Στο Acropolis Secret Rooftop, η Παραμονή Χριστουγέννων αποκτά τη δική της μαγεία.

Χριστούγεννα κάτω από την Ακρόπολη: Το πιο ξεχωριστό ρεβεγιόν που θα ζήσετε ποτέ
Οι γιορτές στην Αθήνα έχουν πολλές όμορφες στιγμές, αλλά λίγες μπορούν να συγκριθούν με το να βρίσκεσαι στην καρδιά της πόλης, κοιτάζοντας τον φωτισμένο Ιερό Βράχο την Παραμονή των Χριστουγέννων. Το Divani Palace Acropolis έχει καταφέρει να μετατρέψει αυτή την εικόνα σε ολοκληρωμένη εμπειρία, δημιουργώντας ένα ρεβεγιόν που ξεχωρίζει όχι μόνο για την ατμόσφαιρα που προσφέρει το Acropolis Secret, αλλά και για την γαστρονομία που συναντάται στον μοναδικό αυτόν χώρο.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης