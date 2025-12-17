Νικ Ράινερ: Οι νεότερες εξελίξεις - Αντιμετωπίζει ακόμα και τη θανατική ποινή

Είναι πλέον επίσημο: Στον Nick Reiner απαγγέλθηκε η κατηγορία της δολοφονίας των γονιών του, Rob και Michele Reiner. Αν κριθεί ένοχος, μπορεί να του επιβληθεί ισόβια κάθειρξη ή ακόμα και η θανατική ποινή, σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Λος Άντζελες, Nathan Hochman.