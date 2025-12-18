Οι τάσεις διακόσμησης του 2026, όπως τις προβλέπει το Pinterest
Οι τάσεις διακόσμησης του 2026, όπως τις προβλέπει το Pinterest
Φρέσκες και δημιουργικές εκρήξεις που μπορούν να μεταλλάξουν τους χώρους μας
Κάθε χρόνο, το Pinterest δημοσιεύει τις προβλέψεις του όσον αφορά τις τάσεις που θα χαρακτηρίσουν την χρονιά που έρχεται, συλλέγοντας δεδομένα από τις αναζητήσεις των χρηστών του. Μόδα, ομορφιά, ταξίδια, διατροφή, διακόσμηση, όλα απασχολούν και βρίσκουν τη θέση τους στον κατάλογο ιδεών. Για το 2026, η λίστα ήταν εκτενής και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καθώς επικρατούν τάσεις με χαρακτήρα, πρωτοτυπία και φαντασία. Μερικές από αυτές είναι αφιερωμένες στη διακόσμηση και την δημιουργία χώρων με προσωπικότητα, άλλες είναι γενικές και μπορούν να εκφραστούν σε πολλά κομμάτια της ζωής μας.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα