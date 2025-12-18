Οι τάσεις διακόσμησης του 2026, όπως τις προβλέπει το Pinterest

Κάθε χρόνο, το Pinterest δημοσιεύει τις προβλέψεις του όσον αφορά τις τάσεις που θα χαρακτηρίσουν την χρονιά που έρχεται, συλλέγοντας δεδομένα από τις αναζητήσεις των χρηστών του. Μόδα, ομορφιά, ταξίδια, διατροφή, διακόσμηση, όλα απασχολούν και βρίσκουν τη θέση τους στον κατάλογο ιδεών. Για το 2026, η λίστα ήταν εκτενής και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καθώς επικρατούν τάσεις με χαρακτήρα, πρωτοτυπία και φαντασία. Μερικές από αυτές είναι αφιερωμένες στη διακόσμηση και την δημιουργία χώρων με προσωπικότητα, άλλες είναι γενικές και μπορούν να εκφραστούν σε πολλά κομμάτια της ζωής μας.