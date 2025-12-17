Σατέν παντελόνι: Το key-item για τις εμφανίσεις των γιορτών
MARIE CLAIRE

Σατέν παντελόνι: Το key-item για τις εμφανίσεις των γιορτών

Κινείται με την ίδια άνεση από τα holiday parties μέχρι τις χειμερινές βραδινές εξόδους.

Σατέν παντελόνι: Το key-item για τις εμφανίσεις των γιορτών
Οι γεμάτες με events ατζέντες απαιτούν παντελόνια που δείχνουν προσεγμένα χωρίς να βαραίνουν το σύνολο. Τα σατέν παντελόνια απαντούν ακριβώς σε αυτή την ανάγκη: φτιαγμένα από φίνα υφάσματα, μεταβαίνουν αβίαστα από τις χειμερινές βραδιές στα γιορτινά καλέσματα. Η ρευστή τους γραμμή κολακεύει τη σιλουέτα, ενώ η διακριτική λάμψη τους δείχνει απόλυτα μελετημένη είτε φορεθούν με σακάκια είτε με cozy πλεκτά. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που φοριούνται ξανά και ξανά, περνώντας χωρίς κόπο από τα επαγγελματικά ραντεβού στις βραδινές εμφανίσεις.

