Αντζελίνα Τζολί: «Μοιράζομαι αυτές τις ουλές με πολλές γυναίκες που αγαπώ» (βίντεο)

ΗAngelina Jolie μίλησε πρώτη φορά δημόσια για τις ουλές από τη διπλή μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε το 2013, σε μια νέα συνέντευξή της στο TIME France.Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξηγεί γιατί αποφάσισε, περισσότερα από δέκα χρόνια μετά την προληπτική επέμβαση, να δείξει ανοιχτά το σώμα της και τα σημάδια του.«Μοιράζομαι αυτές τις ουλές με πολλές γυναίκες που αγαπώ», λέει στο περιοδικό. «Και συγκινούμαι κάθε φορά που βλέπω άλλες γυναίκες να μοιράζονται τις δικές τους».Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Maria προσθέτει πως θέλησε να σταθεί δίπλα τους, γνωρίζοντας ότι το TIME France θα αξιοποιούσε τη συνέντευξη για να προωθήσει την ενημέρωση γύρω από την υγεία του στήθους, την πρόληψη και τη γνώση για τον καρκίνο του μαστού.Η μητέρα της, η ηθοποιός Marcheline Bertrand, έφυγε από τη ζωή το 2007, σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Σε άρθρο γνώμης που είχε δημοσιεύσει το 2013 στους New York Times με τίτλο «My Medical Choice», είχε αποκαλύψει ότι γενετικές εξετάσεις έδειξαν πως έφερε το γονίδιο BRCA1, το οποίο αύξανε δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού.