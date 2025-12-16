Το no 1 συστατικό που μεταμορφώνει τους ξηρούς αγκώνες και τα γόνατα

Γιατί οι αγκώνες και τα γόνατα χρειάζονται κάτι παραπάνω από μία απλή ενυδατική.



Όσο κι αν φροντίζουμε το πρόσωπό μας, υπάρχουν σημεία στο σώμα που σχεδόν πάντα μας «προδίδουν». Οι αγκώνες και τα γόνατα είναι από τις περιοχές που δείχνουν πιο εύκολα ξηρές, τραχιές και θαμπές, ακόμη κι όταν χρησιμοποιούμε καθημερινά ενυδατική. Εκεί ακριβώς έρχεται η ρετινόλη και κάνει τη διαφορά.





Τη γνωρίζουμε κυρίως από τη ρουτίνα προσώπου, όμως η ρετινόλη μπορεί να λειτουργήσει εξίσου αποτελεσματικά και κάτω από τον λαιμό. Στους αγκώνες και τα γόνατα, όπου το δέρμα είναι πιο παχύ και συχνά με ανομοιόμορφη υφή, βοηθά στην ήπια απολέπιση, ενισχύει την κυτταρική ανανέωση και κάνει την επιδερμίδα αισθητά πιο λεία και απαλή.

16.12.2025, 16:00