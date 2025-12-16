Βία στα παιδιά και τους εφήβους: Γιατί υπάρχει έξαρση και τι μπορούμε να κάνουμε οι γονείς;

Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους μας είναι μήπως τα παιδιά μας βρεθούν στο επίκεντρο κάποιου περιστατικού βίας ή σχολικού εκφοβισμού, είτε από τη θέση του αποδέκτη είτε του δράστη είτε ακόμη και του παρατηρητή, γιατί αυτές οι εμπειρίες μπορεί να είναι τραυματικές όπως κι αν τις ζήσει κάποιος, ειδικά στην παιδική και την εφηβική ηλικία.Ο φόβος αυτός έρχεται πιο έντονα στην επιφάνεια κάθε φορά που ένα τέτοιο γεγονός φτάνει στην καθημερινή ειδησεογραφία, όπως το επεισόδιο μαχαιρώματος μιας 14χρονης σε σχολείο της Κυψέλης από άλλη μαθήτρια ή, ακόμα πιο πρόσφατα, τον θάνατο ενός παιδιού σε σχολείο της Μόσχας και τον τραυματισμό πολλών ακόμα, μετά από επίθεση άλλου μαθητή με μαχαίρι.