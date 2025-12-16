Οι γονείς που δεν παίρνουν δώρα Χριστουγέννων στα παιδιά τους
Δεν είναι πάντα λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Σε κάποιες περιπτώσεις, αποτελεί προσωπική επιλογή
Μπορεί για κάποιους γονείς να είναι αδιανόητο να μην παίρνουν δώρα Χριστουγέννων στα παιδιά τους – μερικοί από αυτούς, μάλιστα, συντηρούν στο μυαλό τους τον μύθο του Άγιου Βασίλη για όσο περισσότερα χρόνια μπορούν. Αλλά σύμφωνα με το New York Magazine, τα τελευταία χρόνια αναδύεται μια νέα τάση, είτε λόγω οικονομικής δυσπραγίας είτε από προσωπική επιλογή σε κάποιες περιπτώσεις: των οικογενειών που παραλείπουν το γιορτινό έθιμο της ανταλλαγής δώρων.
