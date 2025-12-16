Τζέιν Μπίρκιν: Η συγκινητική στιγμή ανάμεσα στις δύο κόρες της (βίντεο)

Περίπου δύο χρόνια μετά τον θάνατο της Jane Birkin, το Παρίσι τίμησε την εμβληματική εκείνη προσωπικότητα της μουσικής, του κινηματογράφου αλλά και της μόδας δίνοντας το όνομά της σε μια πεζογέφυρα πάνω από το Κανάλι Σεν Μάρτιν.