Χίλαρι Σουάνκ: Η αμήχανη στιγμή που ξέσπασε χωρίς να το γνωρίζει σε μητέρα δύο παιδιών με ανίατη ασθένεια
Χίλαρι Σουάνκ: Η αμήχανη στιγμή που ξέσπασε χωρίς να το γνωρίζει σε μητέρα δύο παιδιών με ανίατη ασθένεια
Σε ένα ταξίδι της στην Disneyland, μετά από μια παρεξήγηση
Πρόσφατα η Hilary Swank έζησε, αναμφίβολα, μια από τις πιο αμήχανες στιγμές της ζωής της: από μια παρεξήγηση, ξέσπασε χωρίς να το γνωρίζει σε μητέρα δύο παιδιών με ανίατη ασθένεια που, όπως κι εκείνη, ταξίδευε οικογενειακώς στην Disneyland.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα