Χίλαρι Σουάνκ: Η αμήχανη στιγμή που ξέσπασε χωρίς να το γνωρίζει σε μητέρα δύο παιδιών με ανίατη ασθένεια

Πρόσφατα η Hilary Swank έζησε, αναμφίβολα, μια από τις πιο αμήχανες στιγμές της ζωής της: από μια παρεξήγηση, ξέσπασε χωρίς να το γνωρίζει σε μητέρα δύο παιδιών με ανίατη ασθένεια που, όπως κι εκείνη, ταξίδευε οικογενειακώς στην Disneyland.