Stranger Things: Νέο τρέιλερ για τη συνέχεια της πέμπτης και τελευταίας σεζόν της αγαπημένης σειράς

Το Stranger Things δίνει στους fans μια πρώτη γεύση από τη συνέχεια της τελευταίας σεζόν του.Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, το Netflix δημοσίευσε το trailer για το Volume 2 της πέμπτης και τελευταίας σεζόν, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 25 Δεκεμβρίου.Με τη μουσική υπόκρουση του τραγουδιού της Diana Ross του 1980, Upside Down, το trailer συνεχίζει από εκεί που μας άφησε η δράση στο Hawkins της Indiana με τον Will Byers (Noah Schnapp) να παραδέχεται ότι εκείνος και οι φίλοι του «ποτέ δεν είχαν καμία πιθανότητα», καθώς η υπόλοιπη ομάδα εξερευνά από κοινού την άβυσσο.«Όλο αυτό τον καιρό, ό,τι πιστεύαμε για το Upside Down ήταν εντελώς λάθος», λέει ο Dustin Henderson (Gaten Matarazzo).Το υπόλοιπο trailer γεμίζει με σκηνές πυροβολισμών, εκρήξεις σε ουρανό και σε έδαφος, την Eleven (Millie Bobby Brown) να αξιοποιεί τις δυνάμεις της, ενώ η ομάδα υπογραμμίζει ότι «πρέπει να μείνουν ενωμένοι» για να επιβιώσουν.«Ήρθε η ώρα για έναν νέο κόσμο», λέει ο Vecna στο τέλος του trailer.