THE DOLLI: Η πιο ατμοσφαιρική στάση στη Μητροπόλεως αυτόν τον Δεκέμβριο
Φέτος τα Χριστούγεννα, περπατάμε στο κέντρο και κάνουμε μια στάση στο THE DOLLI για να δούμε από κοντά τη νέα εικαστική εγκατάσταση και να δοκιμάσουμε το Sunday Table που έχει γίνει η αγαπημένη μας συνήθεια.
Οι γιορτές στο κέντρο της Αθήνας έχουν πάντα τη δική τους ενέργεια: ο κόσμος που βγαίνει για ψώνια, τα φωτάκια που αλλάζουν την ατμόσφαιρα, οι μικρές στάσεις για καφέ που γίνονται καθημερινή συνήθεια. Φέτος, όμως, υπάρχει ένας ακόμη λόγος να κινηθούμε προς την οδό Μητροπόλεως, ένας λόγος που είναι δύσκολο να προσπεράσουμε.
