THE DOLLI: Η πιο ατμοσφαιρική στάση στη Μητροπόλεως αυτόν τον Δεκέμβριο

Οι γιορτές στο κέντρο της Αθήνας έχουν πάντα τη δική τους ενέργεια: ο κόσμος που βγαίνει για ψώνια, τα φωτάκια που αλλάζουν την ατμόσφαιρα, οι μικρές στάσεις για καφέ που γίνονται καθημερινή συνήθεια. Φέτος, όμως, υπάρχει ένας ακόμη λόγος να κινηθούμε προς την οδό Μητροπόλεως, ένας λόγος που είναι δύσκολο να προσπεράσουμε.