Τι είναι η «millennial optimism» εποχή στο TikTok και υπήρξε ποτέ πραγματικά;

Το TikTok έχει βρει τη νέα «γενεαλογική» του εμμονή. Η πλατφόρμα έχει κολλήσει με αυτό που αποκαλεί «millennial optimism» (αισιοδοξία των millennial) εποχή, μια νοσταλγική περίοδο που μοιάζει ταυτόχρονα αληθινή και φανταστική.Για όσους δεν το γνωρίζουν ακόμα, το trend παρουσιάζει φωτογραφίες από τα πρώιμα 2000s, συνήθως με φόντο το Blood του συγκροτήματος The Middle East. Μουστάκια σε κούπες, selfies από το Apple Photo Booth, μπλουζάκια με κουκουβάγιες, φωτογραφίες από πάρτι στο σπίτι, χωρίς φίλτρα, χωρίς επεξεργασία, που μοιάζουν τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί. Ουσιαστικά το trend αφορά σε μια εποχή που «έπρεπε να είσαι παρών» και στη μόδα ήταν κατά πολύ η αισθητική των hipster.