Ο Τζόρτζ Κλούνεϊ πλέον δεν θα γυρίζει ρομαντικές σκηνές - Η συζήτηση με την Αμάλ που τον έπεισε

ΟGeorge Clooney δήλωσε πως δεν τον ενδιαφέρει πλέον να φιλά συμπρωταγωνίστριές του μπροστά στην κάμερα, έπειτα από μια συζήτηση που είχε με τη σύζυγό του, Amal Clooney.Όπως ο ίδιος είπε: «Έχω αποφασίσει να μην φιλάω πια γυναίκες στις ταινίες».Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Daily Mail, ο ηθοποιός εξήγησε ότι έχει επιλέξει συνειδητά να αφήσει πίσω του τις ρομαντικές σκηνές με φιλιά, ακολουθώντας ένα διαφορετικό μονοπάτι στην καριέρα του.«Προσπαθώ να ακολουθήσω τον δρόμο που είχε χαράξει ο Paul Newman, λέγοντας απλώς: εντάξει, δεν φιλάω πια κορίτσια στην οθόνη».Ο George Clooney αποκάλυψε ότι η απόφαση αυτή ήρθε έπειτα από μια ειλικρινή κουβέντα με τη σύζυγό του, κατά την οποία συνειδητοποίησε πως, όσο κι αν παραμένει δραστήριος και σε καλή φυσική κατάσταση, υπάρχουν όρια στο πώς εξελίσσονται οι ρόλοι με το πέρασμα του χρόνου.«Μπορεί να αντέχω ακόμη, αλλά κάποια στιγμή οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους», σχολίασε.