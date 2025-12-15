Ρομπ Ράινερ: Τι συζήτησε με τον σκηνοθέτη μέλος των Monty Python το βράδυ πριν από τη δολοφονία του
Ρομπ Ράινερ: Τι συζήτησε με τον σκηνοθέτη μέλος των Monty Python το βράδυ πριν από τη δολοφονία του
Και άλλα σχόλια και αποκαλύψεις από φίλους και συνεργάτες του
Ο κόσμος του Χόλιγουντ και όχι μόνο είναι βαθύτατα σοκαρισμένος μετά την είδηση του κατά τα φαινόμενα βίαιου θανάτου του σκηνοθέτη Rob Reiner και της συζύγου του, Michele Singer Reiner. Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Είχε θανατηφόρα τραύματα από μαχαίρι. Βασικός ύποπτος για τη δολοφονία φέρεται να είναι ο γιος τους, ο 32χρονος Nick Reiner, που ήδη από την εφηβεία του αγωνίζεται με τον εθισμό του σε ουσίες.
