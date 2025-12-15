Η ελληνική περιοχή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο έμφυλο χάσμα απασχόλησης στην Ευρώπη
Η ελληνική περιοχή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο έμφυλο χάσμα απασχόλησης στην Ευρώπη
Σύμφωνα με στατιστικές του 2024
Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει το έμφυλο χάσμα απασχόλησης, με το ποσοστό στους άντρες 20-64 ετών να κυμαίνεται, σύμφωνα με στοιχεία του 2024, στο 80,8%, ενώ το αντίστοιχο για τις γυναίκες να πέφτει στο 70,8%, δηλαδή κατά δέκα ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο την πρωτιά σε ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο κατέχει, βάσει των στατιστικών, μια ελληνική περιοχή και συγκεκριμένα η Στερεά Ελλάδα, όπου το έμφυλο χάσμα απασχόλησης αγγίζει το 31,2%. Ακολουθούν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δύο περιοχές της Νότιας Ιταλίας, η Απουλία (29,8%) και η Καμπανία (29,1%).
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα