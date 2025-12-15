Η ελληνική περιοχή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο έμφυλο χάσμα απασχόλησης στην Ευρώπη
Η ελληνική περιοχή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο έμφυλο χάσμα απασχόλησης στην Ευρώπη

Σύμφωνα με στατιστικές του 2024

Η ελληνική περιοχή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο έμφυλο χάσμα απασχόλησης στην Ευρώπη
Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει το έμφυλο χάσμα απασχόλησης, με το ποσοστό στους άντρες 20-64 ετών να κυμαίνεται, σύμφωνα με στοιχεία του 2024, στο 80,8%, ενώ το αντίστοιχο για τις γυναίκες να πέφτει στο 70,8%, δηλαδή κατά δέκα ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο την πρωτιά σε ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο κατέχει, βάσει των στατιστικών, μια ελληνική περιοχή και συγκεκριμένα η Στερεά Ελλάδα, όπου το έμφυλο χάσμα απασχόλησης αγγίζει το 31,2%. Ακολουθούν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δύο περιοχές της Νότιας Ιταλίας, η Απουλία (29,8%) και η Καμπανία (29,1%).

