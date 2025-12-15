Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν θέλει να γίνει σκηνοθέτης επειδή φοβάται ότι δεν θα είναι αντάξιος του Σκορτσέζε

Leonardo DiCaprio δεν σκοπεύει να περάσει πίσω από την κάμερα ως σκηνοθέτης, τουλάχιστον όχι στο άμεσο μέλλον.Ο διάσημος ηθοποιός συμμετείχε σε μια συζήτηση με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Martin Scorsese στο πλαίσιο της εκδήλωσης A Year in TIME του περιοδικού TIME, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 10 Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας τους, ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως δεν έχει καμία επιθυμία να σκηνοθετήσει, εξηγώντας ότι νιώθει πως δεν θα μπορούσε ποτέ να φτάσει το επίπεδο του Scorsese.«Κάποιοι με έχουν ρωτήσει αν θα ήθελα να σκηνοθετήσω. Και απαντώ: “Δεν θα ήθελα ποτέ να σκηνοθετήσω. Δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε στο ελάχιστο αυτό που κάνει ο Martin Scorsese. Γιατί να το προσπαθήσω;”».