Η Mέγκαν Μαρκλ μοιράζεται μια σπάνια παιδική φωτογραφία για να γιορτάσει μια μεγάλη είδηση

Το νέο project της Meghan Markle την έκανε να νιώσει έντονη νοσταλγία. Η ιδρύτρια του As Ever και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Harry, αναλαμβάνουν τη θέση των executive producers στο ντοκιμαντέρ Cookie Queens μέσω της εταιρείας τους, Archewell Productions και όπως εξήγησε η Markle σε ένα Instagram Story, η ταινία, που εξερευνά την παράδοση πώλησης των Girl Scout Cookies, έχει για εκείνη έναν ιδιαίτερα προσωπικό χαρακτήρα.