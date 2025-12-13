Η Mέγκαν Μαρκλ μοιράζεται μια σπάνια παιδική φωτογραφία για να γιορτάσει μια μεγάλη είδηση
Η εικόνα σηματοδοτεί μια «στιγμή που κλείνει έναν κύκλο» για την ίδια.

Το νέο project της Meghan Markle την έκανε να νιώσει έντονη νοσταλγία. Η ιδρύτρια του As Ever και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Harry, αναλαμβάνουν τη θέση των executive producers στο ντοκιμαντέρ Cookie Queens μέσω της εταιρείας τους, Archewell Productions και όπως εξήγησε η Markle σε ένα Instagram Story, η ταινία, που εξερευνά την παράδοση πώλησης των Girl Scout Cookies, έχει για εκείνη έναν ιδιαίτερα προσωπικό χαρακτήρα.

