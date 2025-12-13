Η Mέγκαν Μαρκλ μοιράζεται μια σπάνια παιδική φωτογραφία για να γιορτάσει μια μεγάλη είδηση
Η Mέγκαν Μαρκλ μοιράζεται μια σπάνια παιδική φωτογραφία για να γιορτάσει μια μεγάλη είδηση
Η εικόνα σηματοδοτεί μια «στιγμή που κλείνει έναν κύκλο» για την ίδια.
Η εικόνα σηματοδοτεί μια «στιγμή που κλείνει έναν κύκλο» για την ίδια.
Το νέο project της Meghan Markle την έκανε να νιώσει έντονη νοσταλγία. Η ιδρύτρια του As Ever και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Harry, αναλαμβάνουν τη θέση των executive producers στο ντοκιμαντέρ Cookie Queens μέσω της εταιρείας τους, Archewell Productions και όπως εξήγησε η Markle σε ένα Instagram Story, η ταινία, που εξερευνά την παράδοση πώλησης των Girl Scout Cookies, έχει για εκείνη έναν ιδιαίτερα προσωπικό χαρακτήρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα