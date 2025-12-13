Έξι πράγματα που κάνουν το σπίτι σας να δείχνει ακατάστατο (ακόμη κι όταν είναι καθαρό και τακτοποιημένο)

Ακόμη κι όταν το σπίτι είναι πεντακάθαρο, μικρές λεπτομέρειες μπορεί να δημιουργούν αυτό που λέμε οπτικό θόρυβο: μια αίσθηση ότι ο χώρος είναι πιο «γεμάτος» και λιγότερο αρμονικός απ’ όσο πραγματικά είναι. Κι όμως, συχνά αρκεί να απομακρύνουμε ή να μετακινήσουμε ελάχιστα αντικείμενα για να αναπνεύσουν ο χώρος και το μυαλό. Ορίστε τι συμβάλλει περισσότερο σε αυτή την αίσθηση και πώς μπορείτε να το διορθώσετε χωρίς να αλλάξετε τη διακόσμηση του σπιτιού σας.



Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr