Πλούσιες υφές και διακριτική πολυτέλεια δίνουν τον τόνο στο χειμερινό στυλ της BOSS
H BOSS υπογράφει έναν χειμώνα γεμάτο ενδιαφέρουσες υφές και εκλεπτυσμένο party glamour.
Ο χειμώνας του 2025 βρίσκει τη BOSS σε μια νέα δημιουργική εποχή. Η καμπάνια “Be The Next” αποτυπώνει το πνεύμα της φιλοδοξίας όπως το ορίζουν οι πρωταγωνιστές της: o Βρετανός ηθοποιός Aaron Pierre και o Ινδός ηθοποιός και χορευτής Ishaan Khatter, δύο συναρπαστικά νέα ταλέντα που φέρνουν μαζί τους αποφασιστικότητα και φρέσκια ενέργεια. Δίπλα τους, πρόσωπα που ήδη έχουν συνδεθεί με την ταυτότητα της BOSS, ο S.COUPS της K-pop, ο τενίστας Taylor Fritz και το μοντέλο Amelia Gray, σχηματίζουν ένα πολυπολιτισμικό καστ που δίνει μορφή στο πνεύμα εκείνων που χαράζουν τον δικό τους δρόμο και εμπνέουν τους άλλους να κάνουν το ίδιο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
