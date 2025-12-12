Η Eλ και η Ντακότα Φάνινγκ ποζάρουν με matching Τ-shirt φορέματα
Η Eλ και η Ντακότα Φάνινγκ ποζάρουν με matching Τ-shirt φορέματα
Από την Coach.
Από την Coach.
ΗElle Fanning βρέθηκε στο επίκεντρο μιας γιορτής που διοργάνωσαν η Coach και ο creative director Stuart Vevers, λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας της ταινίας Sentimental Value ανήμερα των Χριστουγέννων. Και φυσικά, στο πλευρό της ήταν η αδελφή της, Dakota Fanning.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα