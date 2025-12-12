Η Eλ και η Ντακότα Φάνινγκ ποζάρουν με matching Τ-shirt φορέματα

ΗElle Fanning βρέθηκε στο επίκεντρο μιας γιορτής που διοργάνωσαν η Coach και ο creative director Stuart Vevers, λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας της ταινίας Sentimental Value ανήμερα των Χριστουγέννων. Και φυσικά, στο πλευρό της ήταν η αδελφή της, Dakota Fanning.