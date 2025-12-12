Η Eλ και η Ντακότα Φάνινγκ ποζάρουν με matching Τ-shirt φορέματα
MARIE CLAIRE

Η Eλ και η Ντακότα Φάνινγκ ποζάρουν με matching Τ-shirt φορέματα

Από την Coach.

Η Eλ και η Ντακότα Φάνινγκ ποζάρουν με matching Τ-shirt φορέματα

ΗElle Fanning βρέθηκε στο επίκεντρο μιας γιορτής που διοργάνωσαν η Coach και ο creative director Stuart Vevers, λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας της ταινίας Sentimental Value ανήμερα των Χριστουγέννων. Και φυσικά, στο πλευρό της ήταν η αδελφή της, Dakota Fanning.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης