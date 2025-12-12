Τα δύο βήματα που δεν πρέπει να παραλείπετε αν θέλετε αψεγάδιαστη βάση στο μακιγιάζ
Τα δύο βήματα που δεν πρέπει να παραλείπετε αν θέλετε αψεγάδιαστη βάση στο μακιγιάζ
Σύμφωνα με την celebrity makeup artist Mary Phillips.
Η Bella Hadid, η Hailey Bieber, η Jennifer Lopez και η Kendall Jenner είναι μόνο μερικές από τις διάσημες που αφήνονται στα “μαγικά” χέρια της makeup artist Mary Phillips για το μακιγιάζ των εμφανίσεων τους στο κόκκινο χαλί.
Κι αν αναρωτιέστε πώς καταφέρνει να κάνει τις επιδερμίδες τους να δείχνουν αψεγάδιαστες κάθε φορά, συνεχίστε να διαβάζετε, γιατί η ίδια αποκάλυψε δύο πολύ σημαντικά tips σε πρόσφατη συνέντευξή της.
Σύμφωνα με τη Phillips, αν θέλετε κι εσείς να έχετε το ίδιο αποτέλεσμα, δεν πρέπει να παραλείπετε δύο βήματα όταν κάνετε τη βάση στο μακιγιάζ.
