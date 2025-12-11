Όσα έλεγε η μητέρα της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου στο Marie Claire έναν χρόνο μετά τη δολοφονία της κόρης της

Σε ισόβια καταδικάστηκε ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, Δημήτρης Βέργος, το πρωί της 11ης Δεκεμβρίου του 2025, τέσσερα χρόνια μετά τον βίαιο θάνατο της κοπέλας, την οποία έριξε σε γκρεμό στη Φολέγανδρο.Είχε προηγηθεί η ομόφωνη απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αιγαίου ότι είναι ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η απόφαση όπως αναφέρει το cyclades24.gr, ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου και το δικαστήριο συντάχθηκε με την πρόταση που είχε καταθέσει νωρίτερα ο εισαγγελέας. Το Εφετείο έκρινε ότι ο δράστης αφαίρεσε τη ζωή της Γαρυφαλλιάς ενώ βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και όχι σε βρασμό ψυχικής ορμής όπως επιχείρησε να αποδείξει η υπεράσπισή του για να πετύχει μειωμένο καταλογισμό και μείωση της πρωτόδικης ποινής. Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό, ενώ ο εισαγγελέας τάχθηκε αρνητικά και στο αίτημα των συνηγόρων του να του αναγνωριστούν η ελαφρυντική περίσταση που αφορά στον σύννομο πρότερο βίο και η καλή διαγωγή μετά την πράξη και κατά τον χρόνο κράτησης.