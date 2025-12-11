Αυτά είναι τα πιο ενοχλητικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια

Βρισκόμαστε στην καρδιά της εορταστικής περιόδου, αλλά δεν είναι το ίδιο εύκολο για όλους να νιώσουν τη χριστουγεννιάτικη θαλπωρή. Αν οι υποχρεώσεις σάς έχουν «καταπιεί» τότε ίσως ένα τραγούδι για την εποχή να σας βοηθήσει να βρείτε τη χαμένη σας χαρά. Αρκεί να το ακούσετε μία φορά, καθώς ορισμένες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες ακούγονται τόσο συχνά, που για πολλούς έχουν γίνει σχεδόν… βασανιστικές. Σύμφωνα με στοιχεία του Google Trends και δημοσκόπηση του FinanceBuzz σε 1.250 Αμερικανούς, προέκυψε η λίστα με τα πιο ενοχλητικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια.Και όσο και αν δεν το πιστεύετε, μιας και είναι το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις αυτή την εποχή, στην κορυφή βρίσκεται η Mariah Carey με το «All I Want For Christmas Is You».Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 1994, έχει εξελιχθεί σε χριστουγεννιάτικο «μονόδρομο» για τα ραδιόφωνα και τις playlists. Κάθε χρόνο σκαρφαλώνει ξανά στα charts, ενώ αυτή την εβδομάδα η Mariah Carey έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα στην ιστορία που συμπλήρωσε 98 εβδομάδες στο Νο1 του αμερικανικού Hot 100, ένα ρεκόρ που αναμένεται να αγγίξει τις 100 εβδομάδες μέσα στη χρονιά.Το «All I Want For Christmas Is You» είναι πλέον το πιο streaming-αρισμένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών, εξασφαλίζοντας στην τραγουδίστρια ετήσια έσοδα που υπολογίζονται μεταξύ 2,5 και 3 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.