Κίττυ Παϊταζόγλου: «Να αντέξουμε να δούμε κατάματα την πραγματικότητα»

Βρίσκεται στο σανίδι περισσότερο από μία δεκαετία, με πρωταγωνιστικούς ρόλους και συμμετοχές σε μεγάλες θεατρικές επιτυχίες (Ρωμαίος και Ιουλιέτα, Άλκηστη, M.A.I.Ρ.O.Y.Λ.A, Αντιγόνη, The Doctor). Ηθοποιός, απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού θεάτρου, απόφοιτος της Νομικής και δραματουργός, δεν διστάζει να δοκιμάζει διαφορετικά ήδη θεάτρου, αναζητώντας τους πολλούς τρόπους που μπορείς να αφηγηθείς μια ιστορία. Στην παράσταση «Στην Εξοχή» του Μάρτιν Κριμπ στο θέατρο Αποθήκη, η ηρωίδα της Κίττυς Παϊταζόγλου δεν είναι ούτε «καλή» ούτε «κακή» – είναι, όπως λέει η ίδια, συνένοχη. Σε έναν φαινομενικά ήσυχο μικρόκοσμο, όπου η μεσοαστική θαλπωρή μοιάζει να προστατεύει τους ήρωες από κάθε απειλή, το έργο ασχολείται με την αγάπη, την πίστη και την απιστία. Το ζευγάρι στο κέντρο της ιστορίας είναι νέο, αλλά ήδη εγκλωβισμένο σε ένα γαϊτανάκι ελέγχου και ψεμμάτων: μοιάζει να ασφυκτιά. Ένα κορίτσι σε άσχημη κατάσταση που φιλοξενείται προσωρινά και ανεξήγητα στο σπίτι τους, πυροδοτεί μια σύγκρουση. Μέσα από τη σκηνοθετική ματιά της Αικατερίνης Παπαγεωργίου, που δίνει στο σώμα, την αφή και τη σωματικότητα πρωταγωνιστικό ρόλο, η παράσταση γίνεται ένα άψογα και αναπάντεχα χορογραφημένο ψυχολογικό θρίλερ σχέσεων.