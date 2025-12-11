Τα ζώδια που ίσως βρουν τον έρωτα αυτά τα Χριστούγεννα
MARIE CLAIRE

Τα ζώδια που ίσως βρουν τον έρωτα αυτά τα Χριστούγεννα

Για να δούμε ποιοι θα ζήσουν άκρως ρομαντικές γιορτές.

Τα ζώδια που ίσως βρουν τον έρωτα αυτά τα Χριστούγεννα
Τρία ζώδια έχουν αυξημένες πιθανότητες να βρουν τον έρωτα μέσα στις γιορτές. Η ατμόσφαιρα της εποχής, οι συναντήσεις κάτω από το γκι και η διάθεση για συντροφικότητα δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό, ενώ οι αστρολογικές όψεις ευνοούν νέες γνωριμίες και τυχαίες συναντήσεις που θυμίζουν κινηματογραφικές στιγμές.

 
Όπως εξηγεί η επαγγελματίας αστρολόγος Adama Sesay, στο bustle.com η θέση της Αφροδίτης, του πλανήτη του έρωτα, και του Άρη, πλανήτη της επιθυμίας, παίζει καθοριστικό ρόλο στο πότε ενισχύεται η ερωτική σας ζωή. Όταν οι πλανήτες αυτοί λειτουργούν υπέρ σας, οι γνωριμίες γίνονται ευκολότερες και νιώθετε σαν να βρίσκεστε στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή.

