Τα ζώδια που ίσως βρουν τον έρωτα αυτά τα Χριστούγεννα
Για να δούμε ποιοι θα ζήσουν άκρως ρομαντικές γιορτές.
Τρία ζώδια έχουν αυξημένες πιθανότητες να βρουν τον έρωτα μέσα στις γιορτές. Η ατμόσφαιρα της εποχής, οι συναντήσεις κάτω από το γκι και η διάθεση για συντροφικότητα δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό, ενώ οι αστρολογικές όψεις ευνοούν νέες γνωριμίες και τυχαίες συναντήσεις που θυμίζουν κινηματογραφικές στιγμές.
Όπως εξηγεί η επαγγελματίας αστρολόγος Adama Sesay, στο bustle.com η θέση της Αφροδίτης, του πλανήτη του έρωτα, και του Άρη, πλανήτη της επιθυμίας, παίζει καθοριστικό ρόλο στο πότε ενισχύεται η ερωτική σας ζωή. Όταν οι πλανήτες αυτοί λειτουργούν υπέρ σας, οι γνωριμίες γίνονται ευκολότερες και νιώθετε σαν να βρίσκεστε στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή.
