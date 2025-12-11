Silver tip: Η πιο fun εκδοχή του γαλλικού μανικιούρ για την εορταστική σεζόν
MARIE CLAIRE

Silver tip: Η πιο fun εκδοχή του γαλλικού μανικιούρ για την εορταστική σεζόν

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι όσο διακριτικό ή τολμηρό θέλουμε.

Silver tip: Η πιο fun εκδοχή του γαλλικού μανικιούρ για την εορταστική σεζόν
Θέλετε να κάνετε ένα πιο εντυπωσιακό μανικιούρ για την εορταστική σεζόν, αλλά χωρίς το αποτέλεσμα να “φωνάζει Χριστούγεννα”; Μόλις βρήκατε αυτό που ψάχνατε και ακούει στο όνομα silver tip manicure.

 
Αν νομίζατε ότι το ασήμι προορίζεται αποκλειστικά για τη συλλογή των κοσμημάτων σας ή τα φορέματα και τις τσάντες του ρεβεγιόν, σας έχουμε νέα: τα νύχια σας μπορούν να το υιοθετήσουν το ίδιο εύκολα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης