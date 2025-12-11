Silver tip: Η πιο fun εκδοχή του γαλλικού μανικιούρ για την εορταστική σεζόν

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι όσο διακριτικό ή τολμηρό θέλουμε.



Θέλετε να κάνετε ένα πιο εντυπωσιακό μανικιούρ για την εορταστική σεζόν, αλλά χωρίς το αποτέλεσμα να “φωνάζει Χριστούγεννα”; Μόλις βρήκατε αυτό που ψάχνατε και ακούει στο όνομα silver tip manicure.





Αν νομίζατε ότι το ασήμι προορίζεται αποκλειστικά για τη συλλογή των κοσμημάτων σας ή τα φορέματα και τις τσάντες του ρεβεγιόν, σας έχουμε νέα: τα νύχια σας μπορούν να το υιοθετήσουν το ίδιο εύκολα.

11.12.2025, 13:00