Δείτε πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της Πριγκίπισσας Σαρλίν - Σήμερα γίνονται 11 ετών (εικόνες)

Με μία νέα σειρά πορτρέτων ο πρίγκιπας Jacques και η πριγκίπισσα Gabriella, τα δίδυμα παιδιά του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό και της πριγκίπισσας Charlene, γιορτάζουν τα 11α γενέθλιά τους.Το Πριγκιπικό Παλάτι μοιράστηκε τρεις φωτογραφίες τους, συνοδευόμενες από θερμές ευχές για τα γενέθλια των δύο μικρών royal. Οι λήψεις ανήκουν στη Vanessa von Zitzewitz και είναι τραβηγμένες μέσα στο παλάτι.«Ευτυχισμένα γενέθλια στον διάδοχο πρίγκιπα Jacques και την πριγκίπισσα Gabriella, που γιορτάζουν σήμερα τα 11α γενέθλιά τους», αναφέρει η λεζάντα.Η πρώτη φωτογραφία δείχνει τον πρίγκιπα Jacques και την πριγκίπισσα Gabriella σε απόλυτη αρμονία, ντυμένους στα λευκά, με τον Jacques να αγκαλιάζει απαλά την αδερφή του. Έπειτα, ο διάδοχος του θρόνου ποζάρει μόνος, σοβαρός με το χέρι στο πηγούν. Στο τρίτο πορτρέτο, η πριγκίπισσα Gabriella κλέβει την παράσταση με ένα αστραφτερό λευκό φόρεμα και μια γεμάτη σιγουριά πόζα που φανερώνει τον εξωστρεφή χαρακτήρα της.