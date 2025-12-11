H Λίλι Κόλινς φόρεσε ένα vintage φόρεμα του οίκου Fendi σχεδιασμένο από τον Karl Lagerfeld
H Λίλι Κόλινς φόρεσε ένα vintage φόρεμα του οίκου Fendi σχεδιασμένο από τον Karl Lagerfeld

Aπό τη συλλογή Φθινόπωρο-Χειμώνας 1997.

Το βράδυ της 9ης Δεκεμβρίου, η Lily Collins εμφανίστηκε στο σόου του Jimmy Fallon για την προώθηση της νέας σεζόν του Emily in Paris και επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα με διάφανες panel λεπτομέρειες και μαύρες ρίγες, από τη συλλογή Φθινόπωρο-Χειμώνας 1997 του οίκου Fendi, σχεδιασμένη τότε από τον Karl Lagerfeld.

