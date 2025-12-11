Τζέιμι Λι Κέρτις: «Περίμενα σε όλη μου τη ζωή να έχω τη ζωή που έχω σήμερα»
Η πρωταγωνίστρια του «Τα πάντα όλα» και «The Bear» σε μια νέα συνέντευξη για τα δώρα του χρόνου

Κάποιοι ηθοποιοί κατακτούν τη φήμη και τη δόξα από παιδιά, άλλοι χρειάζεται να περιμένουν μια ζωή. Η Jamie Lee Curtis είναι εδώ και δεκαετίες μια εμβληματική φυσιογνωμία της υποκριτικής, ωστόσο σε μια νέα συνέντευξη που έδωσε για τον νέο ρόλο της στην ταινία «Ella McCay» του James L. Brooks αποκάλυψε πως μόλις πρόσφατα άρχισε να ζει τη ζωή που πραγματικά ονειρευόταν.

