Ρόμπερτ Πάτινσον και Ζεντάγια μαζί στη μεγάλη οθόνη: Η ταινία στην οποία συμπρωταγωνιστούν ως ζευγάρι (βίντεο)

ΗZendaya και ο Robert Pattinson πρωταγωνιστούν ως ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι σε νέα ταινία. Την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου, η A24 δημοσίευσε το trailer του νέου δράματος με τίλτο The Drama και πρωταγωνιστές τη Zendaya και τον Robert Pattinson. «Ένα ευτυχισμένο, αρραβωνιασμένο ζευγάρι δοκιμάζεται όταν μια απρόσμενη αποκάλυψη εκτροχιάζει την εβδομάδα του γάμου τους», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.Το πρώτο teaser παρουσιάζει τους δύο ηθοποιούς στους ρόλους της Emma και του Charlie, κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης πριν από τον γάμο. Όμως η αμήχανη χημεία τους προδίδει ότι κάτι δεν πάει καλά.Οι δύο ηθοποιοί είχαν φωτογραφηθεί μαζί στα γυρίσματα του The Drama στο Andover της Μασαχουσέτης, τον Νοέμβριο του 2024. Η Zendaya και ο πραγματικός της σύντροφος, Tom Holland είχαν επίσης απαθανατιστεί στη Βοστώνη νωρίτερα τον ίδιο μήνα.Σε συνέντευξη του στο γαλλικό περιοδικό Premiere, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, ο Robert Pattinson, μίλησε για τη συνεργασία του με τη Zendaya στην ταινία. «Είχαμε μια σκηνή που με τρέλαινε», είπε. «Προσπαθούσα απεγνωσμένα να βρω το νόημά της, έγραφα σελίδες και σελίδες ανάλυσης… Τελικά πήρα τη Zendaya τηλέφωνο το βράδυ πριν το γύρισμα. Της μίλησα για δύο ώρες, μπλα μπλα μπλα, και κάποια στιγμή, πολύ ήρεμα, με έκανε να καταλάβω πως η ατάκα απλώς σήμαινε αυτό που έλεγε. Ότι δεν υπήρχε κανένα κρυφό νόημα».