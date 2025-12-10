Ποια ήταν η συγγραφέας του «Ψωνίζω άρα υπάρχω», που έγινε παγκοσμίως γνωστή για τα βιβλία της

ΗSophie Kinsella, η συγγραφέας πίσω από το best seller «Confessions of a Shopaholic», πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 55 ετών από επιπλοκές που σχετίζονται με καρκίνο στον εγκέφαλο.Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά της. Η συγγραφέας, που είχε δημοσιεύσει έργα και με το πραγματικό της όνομα, Madeleine Wickham, άφησε πίσω της μια σημαντική λογοτεχνική κληρονομιά και εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο.Σε ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρεται: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας Sophie (γνωστής και ως Maddy, γνωστής και ως Mummy), σήμερα το πρώι. Έφυγε ήρεμα, με τις τελευταίες της μέρες να είναι γεμάτες από όσα αγαπούσε πραγματικά: οικογένεια, μουσική, ζεστασιά, Χριστούγεννα και χαρά. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή χωρίς τη λάμψη της και την αγάπη της για το ίδιο το ζην».