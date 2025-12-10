Christmas Glam: Τι φόρεσαν η Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη στο πιο κομψό γιορτινό dinner
Οι δύο γυναίκες γιόρτασαν τη συνεργασία τους.
Μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Αθηνά Οικονομάκου το βράδυ της Τρίτης, 9 Δεκεμβρίου, σε γνωστό εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή το χριστουγεννιάτικο δείπνο της εταιρείας ρούχων που διατηρεί μαζί με τη Μαίρη Συνατσάκη.
Η ηθοποιός ήταν λαμπερή μέσα στο κόκκινο, Project Soma μίνι φόρεμά της με ντραπέ, σούρες και σορτς από μέσα, το οποίο συνδύασε με κόκκινες, ψηλοτάκουνες γόβες, κόκκινο κραγιόν στα χείλη της και μαύρο Gucci καλσόν.
Και η Μαίρη Συνατσάκη από την πλευρά της επέλεξε ένα σύνολο από το brand, το οποίο συνέθεταν ένα μαύρο παντελόνι με τούλι και διακριτική λάμψη και ένα off-white top με ιδιαίτερη ύφανση και κόψιμο.
Το παρών στη βραδιά έδωσαν καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και άνθρωποι τόσο των media όσο και της μόδας.
