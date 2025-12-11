Η Πάμελα Άντερσον πέρασε μία εβδομάδα με τον Λίαμ Νίσον στο σπίτι του - Τι είπε για τη ρομαντική σχέση τους

ΗPamela Anderson επιβεβαίωσε τις φήμες ότι εκείνη και ο συμπρωταγωνιστής της στο Naked Gun, Liam Neeson, είχαν πράγματι ένα ρομαντικό ειδύλλιο. Για την ακρίβεια είπε πως: «Οι σπίθες ήταν αληθινές».«Αν θέλετε να ξέρετε, ο Liam κι εγώ είχαμε μια ρομαντική σχέση για λίγο, αλλά μόνο όταν τελειώσαμε τα γυρίσματα», επιβεβαίωσε στο People σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στις 9 Δεκεμβρίου.Όπως αποκάλυψε, οι δύο σταρ πέρασαν «μια ιδιαίτερη εβδομάδα» στο σπίτι του Liam Neeson στη βόρεια Νέα Υόρκη.Η Pamela Anderson, ανέφερε ότι ο ηθοποιός την είχε συστήσει μάλιστα ως «the future Mrs. Neeson» κατά τη διάρκεια ενός δείπνου σε γαλλικό εστιατόριο. Οι δυο τους πέρασαν επίσης χρόνο κάνοντας κηπουρική.«Φρόντισα έναν θάμνο με τριανταφυλλιές που είχε κατακλυστεί από μέντα… Χάρηκα που βοήθησα και το εκτίμησε», είπε.Η αξέχαστη «χαμένη εβδομάδα», όπως την αποκάλεσε, περιελάμβανε και ένα ευτράπελο με ένα άγριο ζώο. Όπως είπε η Pamela Anderson ένα πρωινό ο ηθοποιός έδιωξε μία αρκούδα φορώντας μόνο το μπουρνούζι του. Ωστόσο,η Pamela Anderson παραδεχτηκε ότι η σχέση τους έληξε έπειτα από εκείνες τις λίγες ημέρες μαζί.