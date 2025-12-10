Snow-Kissed Holiday Collection: Η εορταστική συλλογή της KIKO MILANO γεμίζει το μακιγιάζ μας λάμψη και κομψότητα

Υφές που αγκαλιάζουν την επιδερμίδα, λαμπερές λεπτομέρειες και ιταλική φινέτσα σε κάθε προϊόν της συλλογής.



Καθώς ξεκινά η γιορτινή περίοδος, νιώθουμε την ανάγκη να αλλάξουμε ρυθμό και να ανανεώσουμε τη ρουτίνα ομορφιάς μας. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η χειμερινή ατμόσφαιρα μάς καλούν να στραφούμε σε προϊόντα που προσφέρουν άνεση, διάρκεια και μια δόση λάμψης που αντανακλάται σε κάθε μας εμφάνιση. Το μακιγιάζ γίνεται ο τρόπος να εκφράσουμε τη διάθεσή μας και να δημιουργήσουμε looks που αντέχουν από τις πρωινές βόλτες μέχρι τις βραδινές εξόδους.

10.12.2025, 13:37