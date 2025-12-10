Αύξηση της βίας κατά γυναικών δημοσιογράφων λόγω διαδικτυακής κακοποίησης, βλέπει ο ΟΗΕ

Ηδιαδικτυακή βία κατά γυναικών που δραστηριοποιούνται στη δημόσια σφαίρα συνεχίζει να αυξάνεται, σύμφωνα με νέα έκθεση του UN Women. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ψηφιακή παρενόχληση συνδέεται πλέον συχνά με επιθέσεις και απειλές στην πραγματική ζωή.Μια νέα μελέτη που δημοσίευσε την Τρίτη ο οργανισμός UN Women δείχνει ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα των γυναικών δημοσιογράφων, υπερασπιστριών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστριών έχουν δεχτεί διαδικτυακή βία. Πάνω από το 40% μάλιστα αναφέρουν ότι έχουν υποστεί επιθέσεις στον πραγματικό κόσμο, άμεσα συνδεδεμένες με ψηφιακή κακοποίηση.Η έκθεση με τίτλο «Tipping Point» εστιάζει στην κλιμακούμενη βία που στοχοποιεί γυναίκες σε δημόσια θέση, εν μέσω της ραγδαίας εξάπλωσης των social media και της τεχνητής νοημοσύνης. Η μελέτη βασίζεται στις εμπειρίες περισσότερων από 6.900 γυναικών δημοσιογράφων, ακτιβιστριών και υπερασπιστριών δικαιωμάτων σε 119 χώρες.