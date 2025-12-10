Τζίτζι Χαντίντ - Μπράντλεϊ Κούπερ στις πρώτες κοινές τους δηλώσεις on camera: Τι τους κάνει να νιώθουν αυτοπεποίθηση (βίντεο)

«Τι σας κάνει να νιώθετε αυτοπεποίθηση;», ρωτά ο instagrammer David Carmi, γνωστός από τον λογαριασμό του στο Instagram, ως confidenceheist την Gigi Hadid και τον Bradley Cooper.Το μοντέλο και ο ηθοποιός εμφανίστηκαν στη σειρά Confidence Heist του Carmi, στην οποία ο influencer προσεγγίζει αγνώστους και διασήμους στους δρόμους της Νέας Υόρκης και τους ρωτά τι τους κάνει να αισθάνονται «σίγουροι» και «με αυτοπεποίθηση».Όταν τους πλησίασε στον δρόμο έξω από ένα κτίριο στο οποίο επρόκειτο να εισέλθουν, το μοντέλο απάντησε «Το να βρίσκω την ευχαρίστηση, τη χαρά». «Έχω δει τα video σου. Πώς είσαι;» ακούγεται να τον ρωτά λίγα δευτερόλεπτα μετά.Στη συνέχεια ο influencer στράφηκε προς τον Bradley Cooper, ο οποίος απάντησε ότι «το να είμαι ζωντανός» είναι αυτό που του δίνει αυτοπεποίθηση.Λίγο πριν τους αφήσει ο David Carmi ζήτησε να του δώσουν μια συμβουλή για εκείνους που δυσκολεύονται και δεν νιώθουν σίγουροι. Τότε η Gigi Hadid απάντησε: «Πάρτε τη ζωή μέρα με την ημέρα».