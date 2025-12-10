Ο 15χρονος Ezra έμεινε τετραπληγικός στα 12 του μετά τη διάγνωσή του με λέμφωμα Hodgkin (βίντεο)
Σήμερα η ζωή του κινδυνεύει να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο μετά την απαγόρευση των social media σε ηλικίες έως 16 ετών στη χώρα του, την Αυστραλία
Μετά την απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών έως 16 ετών στα social media στην Αυστραλία, και άλλες χώρες εξετάζουν το μέτρο, στο φως των νεότερων επιστημονικών ερευνών που δείχνουν αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη και την ψυχική υγεία των ανηλίκων από την (υπερ)έκθεσή τους στο διαδίκτυο. Μήπως όμως η καθολική απαγόρευση είναι ένα υπερβολικό μέτρο, που στερεί τα παιδιά και από τα οφέλη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης; Τουλάχιστον στην περίπτωση του Αυστραλού Ezra Sholl, η απάντηση φαίνεται να είναι θετική.
