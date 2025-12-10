Ρόζι Χάντινγκτον Γουάιτλι: Ορίστηκε διευθύντρια μόδας στο FWRD
Ρόζι Χάντινγκτον Γουάιτλι: Ορίστηκε διευθύντρια μόδας στο FWRD

Στον ρόλο της θα ηγηθεί της επιμέλειας μόδας και των εμπορικών στρατηγικών, ενισχύοντας τη σύνδεση της πλατφόρμας με τον κόσμο της πολυτέλειας

Ρόζι Χάντινγκτον Γουάιτλι: Ορίστηκε διευθύντρια μόδας στο FWRD
Μετά την ανακοίνωση του 2021 πως η Kendall Jenner θα συνεργαστεί με το FWRD ως καλλιτεχνική διευθύντρια, η γνωστή πλατφόρμα επανέρχεται με ακόμη μια ηχηρή προσθήκη. Αυτή τη φορά, τα φώτα στρέφονται στην Βρετανή Rosie Huntington-Whiteley. Το μοντέλο, που ανα τα χρόνια ξεχωρίζει σταθερά για το απαράμιλλο στυλ του, ορίστηκε αυτή την εβδομάδα διευθύντρια μόδας της εταιρείας.

