Ρόζι Χάντινγκτον Γουάιτλι: Ορίστηκε διευθύντρια μόδας στο FWRD
Ρόζι Χάντινγκτον Γουάιτλι: Ορίστηκε διευθύντρια μόδας στο FWRD
Στον ρόλο της θα ηγηθεί της επιμέλειας μόδας και των εμπορικών στρατηγικών, ενισχύοντας τη σύνδεση της πλατφόρμας με τον κόσμο της πολυτέλειας
Μετά την ανακοίνωση του 2021 πως η Kendall Jenner θα συνεργαστεί με το FWRD ως καλλιτεχνική διευθύντρια, η γνωστή πλατφόρμα επανέρχεται με ακόμη μια ηχηρή προσθήκη. Αυτή τη φορά, τα φώτα στρέφονται στην Βρετανή Rosie Huntington-Whiteley. Το μοντέλο, που ανα τα χρόνια ξεχωρίζει σταθερά για το απαράμιλλο στυλ του, ορίστηκε αυτή την εβδομάδα διευθύντρια μόδας της εταιρείας.
