Τζέικομπ Ελόρντι: Δεν του λένε ποτέ «σ’ αγαπώ» (βίντεο)
Τζέικομπ Ελόρντι: Δεν του λένε ποτέ «σ’ αγαπώ» (βίντεο)
Το μοιράστηκε σε μια συνέντευξή του με την Gwyneth Paltrow
Σε μια νέα συνέντευξη του Variety, ανάμεσα στην Gwyneth Paltrow και τον Jacob Elordi, ό,τι ξεκίνησε ως φιλοφρόνηση από την ηθοποιό προς τον πρωταγωνιστή του «Frankenstein» του Guillermo del Toro εξελίχθηκε σε ένα δικό του, αναπάντεχο ίσως παράπονο.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE