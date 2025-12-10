Γάζα: Για πρώτη φορά από την αρχή του πολέμου φωτίστηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο (βίντεο)

Για δύο χρόνια, εν μέσω του πολέμου στη Γάζα, όλες οι δημόσιες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στη Βηθλεέμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης – εκεί όπου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι γεννήθηκε ο Ιησούς – είχαν ακυρωθεί.Μετά την πρόσφατη εκεχειρία, η ιερή πόλη αποφάσισε πως φέτος οι εορτασμοί θα επιστρέψουν και έκανε την απόφασή της πανηγυρικά γνωστή με τον το άναμμα του παραδοσιακού, γιγαντιαίου χριστουγεννιάτικου δέντρου μπροστά από τη ιστορική Εκκλησία της Γεννήσεως.«Ήταν δύο δύσκολα χρόνια σιωπής. χωρίς Χριστούγεννα, χωρίς δουλειές, χωρίς εργασία», δήλωσε ο δήμαρχος της Βηθλεέμ, Maher Canawati, στο BBC. «Όλοι εδώ ζούμε από τον τουρισμό και ο τουρισμός είχε πέσει στο μηδέν».Ο δήμαρχος αναγνωρίζει ότι η απόφαση για την επαναφορά των εορτασμών προκάλεσε αντιδράσεις, τη στιγμή που η Γάζα συνεχίζει να υποφέρει.«Κάποιοι μπορεί να λένε ότι δεν είναι σωστό, άλλοι ότι είναι. Αλλά βαθιά μέσα μου ένιωθα ότι ήταν το σωστό. Τα Χριστούγεννα δεν πρέπει ποτέ να σταματούν ή να ακυρώνονται. Είναι το φως της ελπίδας για εμάς».