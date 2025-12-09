Cloud Dancer: Η Ούμα Θέρμαν δοκιμάζει την απόχρωση του 2026 στο κόκκινο χαλί
Αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της χρονιάς.

ΗUma Thurman έλαμψε στο κόκκινο χαλί του Red Sea International Film Festival στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, φορώντας ένα σύνολο όπου την απόλυτη προσοχή έκλεβε το χρώμα: Cloud Dancer. To νέο Pantone Color of the Year 2026 περιγράφεται ως ένα απαλό, καθαρό λευκό με σχεδόν αιθέρια ζεστασιά, πολύ περισσότερο από έναν απλό ουδέτερο τόνο. Ένα χρώμα ιδανικό για μια κινηματογραφική διοργάνωση που τιμά ταλαντούχους δημιουργούς από όλο τον κόσμο μέσα σε ένα σοφιστικέ περιβάλλον.

