Η Άνια Τέιλορ-Τζόι φόρεσε Tom Ford στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές
Η ηθοποιός επέλεξε ένα σατέν φόρεμα με δαντελένιες λεπτομέρειες, φορεμένο πάνω από ένα λεπτό leather-mesh τρίγωνο bra.
Είχαμε την αίσθηση ότι θα τη βλέπαμε πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην κριτική επιτροπή του φετινού φεστιβάλ, όμως τελικά η Anya Taylor-Joy περιορίστηκε σε μια εντυπωσιακή «είσοδο» και μια εξίσου δυνατή «έξοδο». Μετά τα δύο Dior look στην τελετή έναρξης, η τελευταία της εμφάνιση στην τελετή λήξης της Κυριακής ήταν αυτή που πραγματικά μέτρησε.
