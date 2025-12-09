Η Άνια Τέιλορ-Τζόι φόρεσε Tom Ford στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές
MARIE CLAIRE

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι φόρεσε Tom Ford στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές

Η ηθοποιός επέλεξε ένα σατέν φόρεμα με δαντελένιες λεπτομέρειες, φορεμένο πάνω από ένα λεπτό leather-mesh τρίγωνο bra.

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι φόρεσε Tom Ford στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές
Είχαμε την αίσθηση ότι θα τη βλέπαμε πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην κριτική επιτροπή του φετινού φεστιβάλ, όμως τελικά η Anya Taylor-Joy περιορίστηκε σε μια εντυπωσιακή «είσοδο» και μια εξίσου δυνατή «έξοδο». Μετά τα δύο Dior look στην τελετή έναρξης, η τελευταία της εμφάνιση στην τελετή λήξης της Κυριακής ήταν αυτή που πραγματικά μέτρησε.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης