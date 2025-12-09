Μις Τζαμάικα: Αγωνίζεται για τη ζωή της μετά την πτώση της από τη σκηνή στα καλλιστεία (βίντεο)
Ένα ακόμα δυσάρεστο γεγονός επισκίασε τον διαγωνισμό ομορφιάς, μετά το επεισόδιο της επίθεσης κατά της Μις Μεξικό από επικεφαλής διοργανωτή

Λίγο πριν από τη στέψη της φετινής Μις Υφήλιος, έγινε γνωστό ότι η Μις Τζαμάικα, Dr. Gabrielle Henry, είχε πέσει από τη σκηνή και είχε τραυματιστεί τόσο σοβαρά, ώστε διακομίστηκε στην εντατική. Τα νεότερα για την κατάστασή της δεν είναι πολύ καλά: Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η διοργανώτρια εταιρεία των καλλιστείων, αποκάλυψε ότι η Dr. Henry υπέστη, μεταξύ άλλων τραυματισμών, ενδοκρανιακή αιμορραγία.

