Μις Τζαμάικα: Αγωνίζεται για τη ζωή της μετά την πτώση της από τη σκηνή στα καλλιστεία (βίντεο)

Λίγο πριν από τη στέψη της φετινής Μις Υφήλιος, έγινε γνωστό ότι η Μις Τζαμάικα, Dr. Gabrielle Henry, είχε πέσει από τη σκηνή και είχε τραυματιστεί τόσο σοβαρά, ώστε διακομίστηκε στην εντατική. Τα νεότερα για την κατάστασή της δεν είναι πολύ καλά: Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η διοργανώτρια εταιρεία των καλλιστείων, αποκάλυψε ότι η Dr. Henry υπέστη, μεταξύ άλλων τραυματισμών, ενδοκρανιακή αιμορραγία.