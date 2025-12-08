Η Κέιτ Γουίνσλετ για τα χάπια αδυνατίσματος: «Είναι τρομακτικό πόσοι τα χρησιμοποιούν»

Η Kate Winslet μίλησε ανοιχτά για τη ραγδαία εξάπλωση των φαρμάκων απώλειας βάρους και εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τη νέα αυτή τάση. Σε συνέντευξή της στο Sunday Times, η ηθοποιός τόνισε πως η σημερινή εικόνα γύρω από το σώμα και την αυτοεκτίμηση έχει φτάσει σε ανησυχητικό σημείο.«Είναι καταστροφικό. Αν η αυτοεκτίμηση ενός ανθρώπου εξαρτάται τόσο πολύ από την εμφάνισή του, είναι τρομακτικό», είπε, σημειώνοντας ότι η αντίφαση της εποχής είναι έντονη: «Κάποιες στιγμές πιστεύω ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα – βλέπω ηθοποιούς να ντύνονται όπως θέλουν, σε όποιο σχήμα κι αν είναι. Αλλά μετά συνειδητοποιώ πόσοι παίρνουν φάρμακα απώλειας βάρους. Είναι τόσο μπερδεμένο. Κάποιοι επιλέγουν να είναι ο εαυτός τους, άλλοι κάνουν τα πάντα για να μην είναι».Η ηθοποιός εξέφρασε και τον φόβο της για την επίδραση αυτών των ουσιών στην υγεία: «Ξέρουν τι βάζουν στο σώμα τους; Η αδιαφορία για την υγεία είναι τρομακτική. Με ενοχλεί περισσότερο από ποτέ. Εκεί έξω επικρατεί χάος».